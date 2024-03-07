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Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

7 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI
Злоумышленники чаще всего использовали фейковые сообщения о распродажах и специальных предложениях, посвященных 8 Марта.

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему 8 Марта. Злоумышленники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ.

Фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное ПО, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию — как правило, логин и пароль от того или иного аккаунта или данные банковской карты.

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 Марта — он составил примерно 27%, тогда как перед 23 Февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина.

В качестве основной тематики писем злоумышленники использовали фейковые сообщения о распродажах и специальных предложениях, посвященных 8 Марта. Письма были замаскированы под маркетинговые рассылки известных ретейл-платформ, таких как Ozon и Wildberries.

В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако наиболее заметным трендом стали попытки перевести общение с пользователями в мессенджеры — Telegram или WhatsApp, которые становятся привычными площадками для общения с брендами в целях покупки. Так, по данным МТС Ads, половина опрошенных женщин (52%) и мужчин (50%) акцентирует внимание на креативной рекламе от брендов в Telegram при выборе подарка на 8 Марта.

Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления МТС RED SOC компании МТС RED:

— Фишинг — одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей. Конечной целью киберпреступников могут быть как данные или деньги граждан, так и проникновение в ИТ-инфраструктуру компании путем атаки на ее сотрудников. Поэтому работодателям очень важно регулярно проверять и повышать уровень осведомленности сотрудников о киберугрозах, а гражданам — помнить о базовых правилах кибергигиены не только в электронной почте, но и в мессенджерах.

Для повышения киберграмотности сотрудников компаний МТС RED предоставляет сервис МТС RED Security Awareness. Он включает в себя комплекс из теоретических курсов по основным темам, связанным с кибербезопасностью, и практический блок, позволяющий проверить и закрепить знания за счет имитации реальных фишинговых писем.

Для защиты от фишинговых атак эксперты МТС RED SOC советуют пользователям обращать внимание на адрес отправителя, соответствие адресов ссылок официальным сайтам организаций, а также оформление и опечатки в письме. Сомнения даже по одному из этих критериев может свидетельствовать о фишинговой атаке. В качестве безопасной альтернативы специалисты МТ C RED SOC рекомендуют самостоятельно заходить на сайт онлайн-магазина или ретейл-платформы и там проверять наличие акций и скидок.

МТС RED SOC — центр мониторинга и реагирования на кибератаки, обеспечивающий заказчикам выявление и защиту от киберугроз в режиме 24/7. Среди клиентов МТС RED SOC — компании из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России.

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