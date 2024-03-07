Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако наиболее заметным трендом стали попытки перевести общение с пользователями в мессенджеры — Telegram или WhatsApp, которые становятся привычными площадками для общения с брендами в целях покупки. Так, по данным МТС Ads, половина опрошенных женщин (52%) и мужчин (50%) акцентирует внимание на креативной рекламе от брендов в Telegram при выборе подарка на 8 Марта.