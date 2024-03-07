Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными

Культурный проект в колонии появился в прошлом году. Осужденные женщины попросили провести к 8 марта культурное мероприятие. Инициативу поддержали художественный руководитель театра Сергей Федотов и руководство главного управления ФСИН по региону. Тогда артисты «У Моста» сыграли спектакль «Про Федота-Стрельца…», а в День матери они съездили в женскую колонию в Березниках.