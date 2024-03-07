Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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В пермской исправительной колонии №32 выступили артисты театра «У Моста». Они представили осужденным бытовую комедию «Детектор лжи», сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Постановка вызвала бурю эмоций у зрителей.
Культурный проект в колонии появился в прошлом году. Осужденные женщины попросили провести к 8 марта культурное мероприятие. Инициативу поддержали художественный руководитель театра Сергей Федотов и руководство главного управления ФСИН по региону. Тогда артисты «У Моста» сыграли спектакль «Про Федота-Стрельца…», а в День матери они съездили в женскую колонию в Березниках.
Считается, что проведение культурных мероприятий помогает в успешной социализации, развитию творческих способностей у осужденных и подготовке к полноценному восстановлению социальных связей и возвращению в общество.