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Пермский омбудсмен привез в колонию артистов театра «У Моста»

Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными

7 марта 2024, 03:01
Фото: личная страница Игоря Сапко в соцсетях

Пермский омбудсмен привез в колонию артистов театра «У Моста»

Спектакли в исправительных колониях начали показывать в прошлом году.

В пермской исправительной колонии №32 выступили артисты театра «У Моста». Они представили осужденным бытовую комедию «Детектор лжи», сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Постановка вызвала бурю эмоций у зрителей.

Фото: личная страница Игоря Сапко в соцсетях

Культурный проект в колонии появился в прошлом году. Осужденные женщины попросили провести к 8 марта культурное мероприятие. Инициативу поддержали художественный руководитель театра Сергей Федотов и руководство главного управления ФСИН по региону. Тогда артисты «У Моста» сыграли спектакль «Про Федота-Стрельца…», а в День матери они съездили в женскую колонию в Березниках.

Считается, что проведение культурных мероприятий помогает в успешной социализации, развитию творческих способностей у осужденных и подготовке к полноценному восстановлению социальных связей и возвращению в общество.

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#Общество#Пермь#Колония#У моста#Омбудсмен#Театр#Театр у моста#Исправительная колония
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