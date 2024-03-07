Что произошло с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата

В Пермском крае остановились цены на бензин после двухнедельного увеличения. По данным Росстата, стоимость всех видов бензина осталась на том же уровне, что была в конце февраля. При этом Прикамье остается лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Нижегородская область со средними ценами на бензин в районе 54,31.