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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Пермском крае цены за бензин за неделю не изменились

Что произошло с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата

7 марта 2024, 06:05
Фото: freepik.com

В Пермском крае цены за бензин за неделю не изменились

Стоимость топлива остается самой высокой в ПФО.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае остановились цены на бензин после двухнедельного увеличения. По данным Росстата, стоимость всех видов бензина осталась на том же уровне, что была в конце февраля. При этом Прикамье остается лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Нижегородская область со средними ценами на бензин в районе 54,31.

Пермский край Средние цены на 19 февраля Средние цены на 26 февраля Средние цены на 4 марта
Бензин автомобильный 54,98 55,04 55,04
Марка АИ-92 50,71 50,78 50,78
Марка АИ-95 55,12 55,18 55,18
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,30 65,30 65,30

По данным Росстата, с 27 февраля по 4 марта цены на бензин выросли в шести субъектах РФ, снизились — в десяти. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива не изменилась за неделю.

В России с 1 марта запрет на экспорт бензина — он будет действовать в течение полугода. Эта мера нужна для стабилизации цен, так как весной ожидается увеличение стоимости бензина в связи с полевыми работами, плановыми ремонтными работами, а также летними отпусками.

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