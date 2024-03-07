Что произошло с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Пермском крае остановились цены на бензин после двухнедельного увеличения. По данным Росстата, стоимость всех видов бензина осталась на том же уровне, что была в конце февраля. При этом Прикамье остается лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Нижегородская область со средними ценами на бензин в районе 54,31.
|Пермский край
|Средние цены на 19 февраля
|Средние цены на 26 февраля
|Средние цены на 4 марта
|Бензин автомобильный
|54,98
|55,04
|55,04
|Марка АИ-92
|50,71
|50,78
|50,78
|Марка АИ-95
|55,12
|55,18
|55,18
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,30
|65,30
|65,30
По данным Росстата, с 27 февраля по 4 марта цены на бензин выросли в шести субъектах РФ, снизились — в десяти. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива не изменилась за неделю.
В России с 1 марта запрет на экспорт бензина — он будет действовать в течение полугода. Эта мера нужна для стабилизации цен, так как весной ожидается увеличение стоимости бензина в связи с полевыми работами, плановыми ремонтными работами, а также летними отпусками.