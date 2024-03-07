Два новых завода в сфере легкой промышленности построят в Подмосковье

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По информации, полученной от Министерства инвестиций Подмосковья, в этом году запланировано шесть проектов по импортозамещению в сфере легкой промышленности. Будут построены два завода и модернизированы четыре существующих предприятия в различных округах, включая Подольск, Богородский округ и Орехово-Зуево. Общая сумма инвестиций составит около 1,3 миллиарда рублей, пишет 360tv.ru.
Таким образом, в Подмосковье начнется производство трикотажных тканей и гигиенических изделий.