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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Два новых завода в сфере легкой промышленности построят в Подмосковье

7 марта 2024, 14:55
В следующем году в Подмосковье будут построены два новых предприятия, занимающихся производством тканей и гигиенических изделий. Это позволит создать более 360 рабочих мест.

По информации, полученной от Министерства инвестиций Подмосковья, в этом году запланировано шесть проектов по импортозамещению в сфере легкой промышленности. Будут построены два завода и модернизированы четыре существующих предприятия в различных округах, включая Подольск, Богородский округ и Орехово-Зуево. Общая сумма инвестиций составит около 1,3 миллиарда рублей, пишет 360tv.ru.

Таким образом, в Подмосковье начнется производство трикотажных тканей и гигиенических изделий.

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