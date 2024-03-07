Двух бывших мэров Перми хотят наградить почетной грамотой

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Администрация Перми хочет наградить почетной грамотой двух экс-мэров города: Алексея Дёмкина и Игоря Сапко. Вдобавок, грамоты могут получить депутат Пермской гордумы Арсен Болквадзе и председатель думы Дмитрий Малютин. Депутату ЗС Пермского края Александру Буторину хотят вручить почетный знак «За заслуги перед городом Пермь». Предложение мэрии должны рассмотреть депутаты гордумы.
Награды хотят вручить за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления Перми.
Алексей Дёмкин и Игорь Сапко ранее не только возглавляли Пермь, но и были депутатами. Дёмкин был главой города с конца 2020 года по июнь 2023 года. Сейчас он работает в краевом правительстве. Сапко возглавлял город с 2010 по 2016 годы, сейчас он работает на посту уполномоченного по правам человека в Пермском крае.