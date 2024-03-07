Двух бывших мэров Перми хотят наградить почетной грамотой

Алексей Дёмкин и Игорь Сапко ранее не только возглавляли Пермь, но и были депутатами. Дёмкин был главой города с конца 2020 года по июнь 2023 года. Сейчас он работает в краевом правительстве. Сапко возглавлял город с 2010 по 2016 годы, сейчас он работает на посту уполномоченного по правам человека в Пермском крае.