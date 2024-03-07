Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Обвиняемая в даче взятки бывшему главврачу пермского онкодиспансера Максиму Мезенцеву, бухгалтер фирмы-поставщика больничных обедов «Элиона» Марина Юмина обжалует отстранение одного из своих адвокатов — Ильдара Салахиева.
Как стало известно журналисту Properm.ru, судья Галина Каргополова удовлетворила ходатайство гособвинителя Анны Кисель. Представитель прокуратуры ссылалась на то, что Салахиев ранее имел отношение к расследованию уголовных дел о взятках от представителей компании «Элиона» Эльфиры Кузьминой, в том числе — дела о взятке Мезенцеву.
Салахиев подтвердил журналисту Properm.ru, что Юмина обжалует его отстранение. Ходатайство поступило в Индустриальный суд еще 12 февраля, но пока не назначено к рассмотрению.
Рассмотрение самого уголовного дела в отношении Юминой продолжается. Интересно, что после задержания летом 2020 года Кузьминой, Юмина проходила по делу Кузьминой свидетелем. В сентябре 2021 года она была допрошена следователем СКР по делу о взятках от лица «Элионы», после чего уехала из России, предположительно в ОАЭ. В декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело о взятке Мезенцеву, на протяжении долгого времени силовики не могли дозвониться до бухгалтера «Элионы» и найти ее ни в пермской квартире, ни по месту жительства в Москве, о котором следствию рассказал ее муж.
7 февраля 2024 года Седьмой кассационный суд во второй раз вернул на рассмотрение первой инстанции уголовное дело в отношении Мезенцева. Суд принял во внимание доводы защиты бывшего главврача о том, что апелляционная инстанция не установила, имел ли Мезенцев намерения совершать какие-либо действия после получения от Юминой сертификата в «МВидео» и обладал ли он полномочиями по принятию решений в отношении госконтракта с «Элионой» на поставку больничных обедов. Дело к рассмотрению в Индустриальном районном суде пока не назначено.
Ильдар Салахиев до 2022 года занимал должность следователя по особо важным делам Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. После того, как покинул службу в органах предварительного следствия, он занялся адвокатской практикой. Одно из самых громких дел, в которых он принимал участие со стороны защиты — о растрате денег благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Самое громкое коррупционное дело, которое он расследовал перед уходом в отставку — в отношении бывшего зампредседателя правительства пермского края — министра территориального развития Романа Кокшарова.