Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу

Рассмотрение самого уголовного дела в отношении Юминой продолжается. Интересно, что после задержания летом 2020 года Кузьминой, Юмина проходила по делу Кузьминой свидетелем. В сентябре 2021 года она была допрошена следователем СКР по делу о взятках от лица «Элионы», после чего уехала из России, предположительно в ОАЭ. В декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело о взятке Мезенцеву, на протяжении долгого времени силовики не могли дозвониться до бухгалтера «Элионы» и найти ее ни в пермской квартире, ни по месту жительства в Москве, о котором следствию рассказал ее муж.