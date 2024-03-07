Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Лидером этого списка стал Адам Сэндлер, который заработал 73 миллиона долларов. На втором месте оказалась Марго Робби, известная по роли «Барби», с заработком в 59 миллионов. Тройку лидеров замкнул Том Круз, заработавший 45 миллионов долларов. Этот рейтинг был опубликован известным изданием Forbes, пишет 360tv.ru.
Согласно данным журнала, основную часть дохода Сэндлер получил благодаря своему долгосрочному сотрудничеству с Netflix. В прошлом году он снялся в таких фильмах, как «Загадочное убийство», «И не подумай прийти на мою бат-мицву», «Родители в законе» и «Лео». Интересно отметить, что последний раз американский актер возглавлял этот рейтинг в 2002 году.
После тройки лидеров в списке следуют Райан Гослинг и Мэтт Дэймон, которые заработали по 43 миллиона долларов каждый. За ними идет Дженнифер Энистон с доходом в 42 миллиона. Леонардо ДиКаприо и Джейсон Стэйтем незначительно отстают от Энистон, заработавши по 41 миллиону.