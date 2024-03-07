Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров

Согласно данным журнала, основную часть дохода Сэндлер получил благодаря своему долгосрочному сотрудничеству с Netflix. В прошлом году он снялся в таких фильмах, как «Загадочное убийство», «И не подумай прийти на мою бат-мицву», «Родители в законе» и «Лео». Интересно отметить, что последний раз американский актер возглавлял этот рейтинг в 2002 году.