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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров

7 марта 2024, 15:02
Известный журнал Forbes опубликовал список актеров, которые значительно увеличили свои доходы за прошедший год.

Лидером этого списка стал Адам Сэндлер, который заработал 73 миллиона долларов. На втором месте оказалась Марго Робби, известная по роли «Барби», с заработком в 59 миллионов. Тройку лидеров замкнул Том Круз, заработавший 45 миллионов долларов. Этот рейтинг был опубликован известным изданием Forbes, пишет 360tv.ru.

Согласно данным журнала, основную часть дохода Сэндлер получил благодаря своему долгосрочному сотрудничеству с Netflix. В прошлом году он снялся в таких фильмах, как «Загадочное убийство», «И не подумай прийти на мою бат-мицву», «Родители в законе» и «Лео». Интересно отметить, что последний раз американский актер возглавлял этот рейтинг в 2002 году.

После тройки лидеров в списке следуют Райан Гослинг и Мэтт Дэймон, которые заработали по 43 миллиона долларов каждый. За ними идет Дженнифер Энистон с доходом в 42 миллиона. Леонардо ДиКаприо и Джейсон Стэйтем незначительно отстают от Энистон, заработавши по 41 миллиону.

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