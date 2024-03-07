Губахинец зарезал мужчину в ходе совместного праздничного застолья

По данным следствия, в вечером 23 февраля в одной из квартир, расположенной в р. п. Углеуральский Губахинского муниципального округа, во время распития спиртного между мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой 41-летний местный житель нанес удар ножом 42-летнему собутыльнику.