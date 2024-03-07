properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Губахинец зарезал мужчину в ходе совместного праздничного застолья

Губахинец зарезал мужчину в ходе совместного праздничного застолья

7 марта 2024, 14:49
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Убийце уже предъявлено обвинение.

Жителю Губахинского округа предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в вечером 23 февраля в одной из квартир, расположенной в р. п. Углеуральский Губахинского муниципального округа, во время распития спиртного между мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой 41-летний местный житель нанес удар ножом 42-летнему собутыльнику.

В результате полученных телесных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествии.

Сейчас 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:
Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования смертельного ДТП у ЦУМаВ Перми охранник сломал мужчине ребра и пробил легкое за то, что он уснул в «Фонбет»В Кемеровской области студент работал на мошенников и сам же от них пострадал
#Происшествия#Уголовное дело
Подпишитесь
Все только и говорят о новой «Дюне»! Какой она получилась на самом деле — рецензия
Сегодня, 12:16
Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу
Сегодня, 09:13
Минфин Прикамья привлекли по делу об убытках поставщика больничного питания
Сегодня, 08:43
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
Сегодня, 09:31
Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании
Сегодня, 09:15
Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев
Сегодня, 08:48