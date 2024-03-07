Губахинец зарезал мужчину в ходе совместного праздничного застолья

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 14:51
Жителю Губахинского округа предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, в вечером 23 февраля в одной из квартир, расположенной в р. п. Углеуральский Губахинского муниципального округа, во время распития спиртного между мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой 41-летний местный житель нанес удар ножом 42-летнему собутыльнику.
В результате полученных телесных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествии.
Сейчас 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.