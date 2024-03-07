Лабораторию по изучению опасных инфекций в Мотовилихе построит пермская компания

Здание будет семиэтажным, а цокольный этаж также будет использоваться. Планируется, что с первого по третий этажи расположится бактериологическая лаборатория (250 тыс. исследований в год) и паразитологическая лаборатория (100 тыс. исследований в год). На четвертом этаже обустроят вирусологическую лабораторию (300 тыс. исследований в год), а на пятом и шестом этажах — лабораторию особо опасных инфекций (500 тыс. исследований в год).