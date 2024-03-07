Лабораторию по изучению опасных инфекций в Мотовилихе построит пермская компания

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:15
В Перми ведутся подготовительные работы по строительству лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций. Как сообщалось ранее, здание будет находиться в Мотовилихинском районе, на ул. Лебедева, 26.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора в ответе на запрос Properm.ru сообщили, что завершить строительство планируется в декабре 2026 года. Работы по возведению здания финансируются из федерального бюджета. Лабораторию построит подрядчик ООО «Рекон Строй».
Согласно данным с портала госзакупок, на строительство биолаборатории направлен 1 млрд 664 млн рублей. По условиям контракта, завершить работы планируется не позднее 1 декабря 2026 года.
Здание будет семиэтажным, а цокольный этаж также будет использоваться. Планируется, что с первого по третий этажи расположится бактериологическая лаборатория (250 тыс. исследований в год) и паразитологическая лаборатория (100 тыс. исследований в год). На четвертом этаже обустроят вирусологическую лабораторию (300 тыс. исследований в год), а на пятом и шестом этажах — лабораторию особо опасных инфекций (500 тыс. исследований в год).
Новые лаборатории высокого уровня биобезопасности будут построены в 15 регионах России. В их число входит и Пермский край. Ранее по поручению президента распоряжением правительства РФ от 6 сентября 2021 года Роспотребнадзору были выделены бюджетные средства на предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций.
Пермская компания ООО «Рекон Строй» уже занимается строительством поликлиники в Чусовом и детского реабилитационного центра на ул. Маршала Жукова в Перми.