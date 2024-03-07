McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Парфюмеры работают над созданием трех различных видов духов, которые будут напоминать запах жареной картошки — классического блюда, приправленного умэбоси, водорослями и солью, а также с добавлением чеснока, черного перца и майонеза, пишет 360tv.ru.
Представители компании отметили, что эти духи с запахом картошки фри могут стать прекрасным выбором для свидания, помогая создать успех и приятную атмосферу. Таким образом, McDonalds предлагает своим покупателям новый и интересный способ насладиться ароматом любимого блюда.