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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки

7 марта 2024, 12:32
Японское подразделение McDonalds объявило о планах выпустить новую линию духов с необычными ароматами.

Парфюмеры работают над созданием трех различных видов духов, которые будут напоминать запах жареной картошки — классического блюда, приправленного умэбоси, водорослями и солью, а также с добавлением чеснока, черного перца и майонеза, пишет 360tv.ru.

Представители компании отметили, что эти духи с запахом картошки фри могут стать прекрасным выбором для свидания, помогая создать успех и приятную атмосферу. Таким образом, McDonalds предлагает своим покупателям новый и интересный способ насладиться ароматом любимого блюда.

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