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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Медработник из Пермского края торговала больничными

Медработник из Пермского края торговала больничными

7 марта 2024, 16:01
Фото: properm.ru
Суд признал женщину виновной и присудил ей наказание.

Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы медицинского государственного бюджетного учреждения. Медработник торговала больничными, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С января по август 2023 г. женщина за деньги оформляла больничные листы. Медработник по заранее достигнутой договоренности с пациентами вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о их состоянии здоровья и продолжительности времени нахождения на лечении. Общая сумма взяток составила 6,5 тыс. рублей.

Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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#Общество#Взятка#Медицина#Взяточничество#Суксун
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