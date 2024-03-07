Медработник из Пермского края торговала больничными

С января по август 2023 г. женщина за деньги оформляла больничные листы. Медработник по заранее достигнутой договоренности с пациентами вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о их состоянии здоровья и продолжительности времени нахождения на лечении. Общая сумма взяток составила 6,5 тыс. рублей.