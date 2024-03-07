Медработник из Пермского края торговала больничными

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы медицинского государственного бюджетного учреждения. Медработник торговала больничными, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
С января по август 2023 г. женщина за деньги оформляла больничные листы. Медработник по заранее достигнутой договоренности с пациентами вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о их состоянии здоровья и продолжительности времени нахождения на лечении. Общая сумма взяток составила 6,5 тыс. рублей.
Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.