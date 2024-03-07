Минфин Прикамья привлекли по делу об убытках поставщика больничного питания

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Арбитражный суд Пермского края продолжил рассматривать иск пермского поставщика больничной еды, компании «Элиона» к региональному Минимущества. Предприятие требует с ведомства упущенную выгоду либо неосновательное обогащение после признания ничтожности сделки о приватизации пищеблока с подвалом в Чайковской ЦГБ в собственность государства.
Как узнал журналист Properm.ru из зала суда, представитель «Элионы» Ирина Жуланова уточнила требования, в итоговом варианте компания требует от Минимущества Пермского края возмещения реальных убытков и ущерба. Расчет суммы в своем иске они сохраняют — по формуле для взыскания упущенной выгоды с применением коэффициента 0,7. Суд принял к рассмотрению уточненные требования.
Представитель Минимущества Мария Коньшина представила суду выписку из госреестра, по которой кадастровая стоимость соответствовала стоимости из публичной карты — 50 млн рублей за два объекта недвижимости. В то же время она повторила фабулу отзыва на иск — Министерство не считает себя надлежащим ответчиком, поскольку министерство не было «причинителем вреда» для «Элионы». Изъятие здания больничного пищеблока в Чайковском в пользу государства по решениям трех инстанций судов стало следствием недобросовестных действий муниципалитета по отчуждению имущества, уточнила юрист министерства.
«Причинно-следственной связи с действиями министерства нет, министерство обращалось в суд и не считало себя заблуждавшейся стороной в сделке. Поэтому ответственность нести не можем», — отметила Коньшина.
Ирина Жуланова в ответ на это спросила у юрисконсульта министерства: кто представляет имущественные интересы Пермского края в судах, на что Коньшина сообщила, что все министерства в той или иной степени. Но если говорить о требованиях к казне, поскольку речь идет о финансовом иске, то это Минфин Пермского края.
Судья Ирина Елизарова постановила, что дело готово к рассмотрению в основном слушании и рекомендовала истцу к основным слушаниям определиться с надлежащим ответчиком. Рассмотрение дела в основном слушании назначено на 8 мая, Минфин региона привлечен в качестве третьего лица.
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