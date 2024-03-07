Минфин Прикамья привлекли по делу об убытках поставщика больничного питания

Представитель Минимущества Мария Коньшина представила суду выписку из госреестра, по которой кадастровая стоимость соответствовала стоимости из публичной карты — 50 млн рублей за два объекта недвижимости. В то же время она повторила фабулу отзыва на иск — Министерство не считает себя надлежащим ответчиком, поскольку министерство не было «причинителем вреда» для «Элионы». Изъятие здания больничного пищеблока в Чайковском в пользу государства по решениям трех инстанций судов стало следствием недобросовестных действий муниципалитета по отчуждению имущества, уточнила юрист министерства.