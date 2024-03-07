На СВО убили 43-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 10:00
Во время специальной военной операции России на Украине был убит Владимир Южанин из Пермского края. Рядовой служил в отделении захвата штурмовой роты, был убит 2 февраля 2024 года. Прощание с ним состоится 9 марта, сообщает администрация Нытвенского округа.
Возраст военного чиновники не уточняют, но судя по странице военного в социальных сетях, ему было 43 года — мужчина родился 31 мая 1980 года.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения власти не называют, заявляя лишь о том, что она продолжится до выполнения всех поставленных целей.