«Начнем готовить сами». На сколько подорожают роллы и суши в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Рост цен на роллы и суши в Прикамье составит 25-50%. Подорожание продукта началось с начала 2024 года. Как повлиял мировой рынок на подорожание продукта рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлия Стародумова.
На увеличение стоимости японского блюда повлияло несколько факторов. Во-первых, неурожай водорослей нори Южной Корее в этом сезоне. Виной тому стали климатические процессы, происходящие в океане. Эксперт отмечает, что похожая ситуация складывается с авокадо — где-то неурожаи, как в Колумбии, где-то вооруженные конфликты и не до сбора урожая, как в Израиле.
Во-вторых, практически 100% состав из импортных продуктов. Себестоимость роллов и суши очень зависит от мирового рынка. Дорожают и рис, и креветки, и сливочные сыры, использующиеся в рецептах. Да и цена на курицу, которая используется в некоторых видах роллов, тоже не отстает в росте.
«Так что лакомиться роллами и суши мы будем реже. Возможно, начнем готовить их чаще самостоятельно», — заключает Стародумова.