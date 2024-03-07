«Начнем готовить сами». На сколько подорожают роллы и суши в Пермском крае

Во-вторых, практически 100% состав из импортных продуктов. Себестоимость роллов и суши очень зависит от мирового рынка. Дорожают и рис, и креветки, и сливочные сыры, использующиеся в рецептах. Да и цена на курицу, которая используется в некоторых видах роллов, тоже не отстает в росте.