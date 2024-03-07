Новый электропоезд «Финист» из Перми отправили обратно на завод-изготовитель

В начале года начались обкаточные испытания электрички. «Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.



