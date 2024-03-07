properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Новый электропоезд «Финист» из Перми отправили обратно на завод-изготовитель

Новый электропоезд «Финист» из Перми отправили обратно на завод-изготовитель

7 марта 2024, 07:29
Фото: 1MI
Запуск электрички планировался в первом квартале 2024 года.

Новый электропоезд «Финист» вернется на завод-изготовитель для доработки. Об этом сообщили в «Пермской пригородной компании».

В начале года начались обкаточные испытания электрички. «Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.

Читайте также:
В Свердловской ЖД рассказали, когда запустят электропоезд «Финист» в Прикамье В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»
#Пермь#Ласточка#Спецоперация на украине#Свердловская область#Пермская пригородная компания#Финист#Верхняя Пышма#Новый электропоезд#Завод-изготовитель#Обкаточные испытания#Лицензия Siemens#Немецкий производитель#Бизнес в России#Первый выпуск#28 декабря 2023 года
Подпишитесь
Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО
Сегодня, 02:33
Власти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки
Сегодня, 05:02
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»
Сегодня, 04:35
В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона
Сегодня, 04:25
Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные
Сегодня, 03:32
Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными
Сегодня, 03:01