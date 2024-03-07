Новый электропоезд «Финист» из Перми отправили обратно на завод-изготовитель

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Новый электропоезд «Финист» вернется на завод-изготовитель для доработки. Об этом сообщили в «Пермской пригородной компании».
В начале года начались обкаточные испытания электрички. «Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.