Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова подала жалобу по поводу ее этапирования в Пермь. На время рассмотрения апелляции она должна была находиться в Москве, теперь женщина просит вернуть ее в столичное СИЗО-6, пишет Telegram-канал Mash.
В своей жалобе начальнику пермского СИЗО-5 осужденная рассказала, что полтора года находилась в Москве и лишь за месяц до апелляционного слушания, на прошлой неделе, ее этапировали. В ответе ей сообщили, что подобное решение принято в Москве. Сама Баязитова считает, что это сделали намеренно, ведь она не сможет присутствовать на заседании, находясь в Перми.
Адвокат Александры Баязитовой заявил, что его подзащитная испытывает сильнейший стресс из-за ранних пробуждений. Также женщина попросила вернуть ей отнятые при этапировании книги, так как в пермском СИЗО скудный выбор литературы.
В ноябре минувшего года автора Telegram-канала «Адские бабки», журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. Она признана виновной в деле о вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Прокуратура просила приговорить подсудимую к 14 годам лишения свободы. Защита указывала, что журналистка болеет сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой, также на иждивении у нее находится пожилая мать. Кроме Баязитовой, на четыре года колонии осуждена ее помощница Ольга Архарова.