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Александра Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО

Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО

7 марта 2024, 02:33
Фото: Telegram--канал судов общей юрисдикции города Москвы

Александра Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО

Женщина просит вернуть ее в столичное СИЗО.

Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова подала жалобу по поводу ее этапирования в Пермь. На время рассмотрения апелляции она должна была находиться в Москве, теперь женщина просит вернуть ее в столичное СИЗО-6, пишет Telegram-канал Mash.

В своей жалобе начальнику пермского СИЗО-5 осужденная рассказала, что полтора года находилась в Москве и лишь за месяц до апелляционного слушания, на прошлой неделе, ее этапировали. В ответе ей сообщили, что подобное решение принято в Москве. Сама Баязитова считает, что это сделали намеренно, ведь она не сможет присутствовать на заседании, находясь в Перми.

Адвокат Александры Баязитовой заявил, что его подзащитная испытывает сильнейший стресс из-за ранних пробуждений. Также женщина попросила вернуть ей отнятые при этапировании книги, так как в пермском СИЗО скудный выбор литературы.

В ноябре минувшего года автора Telegram-канала «Адские бабки», журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. Она признана виновной в деле о вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Прокуратура просила приговорить подсудимую к 14 годам лишения свободы. Защита указывала, что журналистка болеет сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой, также на иждивении у нее находится пожилая мать. Кроме Баязитовой, на четыре года колонии осуждена ее помощница Ольга Архарова.

Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО
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#Общество#Пермь#Вымогательство#Журналист
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