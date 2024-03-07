Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО

В своей жалобе начальнику пермского СИЗО-5 осужденная рассказала, что полтора года находилась в Москве и лишь за месяц до апелляционного слушания, на прошлой неделе, ее этапировали. В ответе ей сообщили, что подобное решение принято в Москве. Сама Баязитова считает, что это сделали намеренно, ведь она не сможет присутствовать на заседании, находясь в Перми.