Пермские приставы помогли найти хозяина Джонни Деппа

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Перми приставы помоги найти хозяина собаки. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, в подразделение приставов краевой столицы привели пса — собака вела себя насторожено, однако затем подошла к приставу.
Немецкую овчарку привел пермяк, он увидел ее в микрорайоне «Южный». Ему не показалось, что собака бездомная — она озиралась по сторонам и смотрела на прохожих. Благодаря клейму стало известно, что пес родился в орском питомнике «Рыжая бестия». Заводчик дал контакты хозяина, с которым и связались приставы.
Хозяин рассказал, что годовалый щенок сорвался во время прогулки. Кличка собаки — Джонни Депп.