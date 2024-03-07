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Пермские приставы помогли найти хозяина Джонни Деппа

Пермские приставы помогли найти хозяина Джонни Деппа

7 марта 2024, 11:22
Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю
Животное вернулось к хозяину благодаря прохожему и приставам.

В Перми приставы помоги найти хозяина собаки. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, в подразделение приставов краевой столицы привели пса — собака вела себя насторожено, однако затем подошла к приставу.

Немецкую овчарку привел пермяк, он увидел ее в микрорайоне «Южный». Ему не показалось, что собака бездомная — она озиралась по сторонам и смотрела на прохожих. Благодаря клейму стало известно, что пес родился в орском питомнике «Рыжая бестия». Заводчик дал контакты хозяина, с которым и связались приставы.

Хозяин рассказал, что годовалый щенок сорвался во время прогулки. Кличка собаки — Джонни Депп.

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#Приставы#Пермь#Собаки#Животные
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