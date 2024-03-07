Пермские приставы помогли найти хозяина Джонни Деппа

Немецкую овчарку привел пермяк, он увидел ее в микрорайоне «Южный». Ему не показалось, что собака бездомная — она озиралась по сторонам и смотрела на прохожих. Благодаря клейму стало известно, что пес родился в орском питомнике «Рыжая бестия». Заводчик дал контакты хозяина, с которым и связались приставы.