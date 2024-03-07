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Пермские школы перейдут на дистанционное обучение в дни выборов президента

Пермские школы перейдут на дистанционное обучение в дни выборов президента

7 марта 2024, 10:13
Фото: unsplash.com
Техникумы и колледжи продолжат работу в обычном формате.

На следующей неделе, 15–17 марта образовательные учреждения Перми перейдут на дистанционное обучение. Особый режим работы в этот период обусловлен проведением выборов президента. Об этом сообщило Ura.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Образовательные учреждения Перми (школы, дома творчества, центры досуга и др.), в зданиях которых расположены участковые избирательные комиссии (участки для голосования) с 15 по 17 марта будут осуществлять образовательный процесс с помощью электронных ресурсов», — сообщили изданию в ведомстве.

Активные мероприятия, такие как дни здоровья, досуговые онлайн-мероприятия, экскурсии, культурно-массовые и спортивные события, пройдут вне территории школ. В том случае, если пространство школы позволяет, то можно не переходить на удаленку, сообщили в Минобре Прикамья.

Решение перейти на дистанционный формат работы муниципальные учебные заведения принимают сами совместно с избирательными комиссиями. Техникумы и колледжи продолжат обучение в обычном формате.

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