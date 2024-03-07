Пермские школы перейдут на дистанционное обучение в дни выборов президента

Активные мероприятия, такие как дни здоровья, досуговые онлайн-мероприятия, экскурсии, культурно-массовые и спортивные события, пройдут вне территории школ. В том случае, если пространство школы позволяет, то можно не переходить на удаленку, сообщили в Минобре Прикамья.