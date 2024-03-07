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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Пермский край накроют два арктических вторжения и снегопады

Пермский край накроют два арктических вторжения и снегопады

7 марта 2024, 11:53
Фото: properm.ru
Снегопады ожидаются уже с 8 марта, похолодание — с 10 марта.

В Пермском крае не ожидается потепления как минимум до середины марта. На погоду в Прикамье будут влиять арктические вторжения: первое состоится 10–11 марта, второе — 13 марта, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Во время первого арктического вторжения прогнозируется постепенное снижение температуры, холоднее всего будет в ночи на 11 и 12 марта. Снижение температуры во время второго вторжения ожидается более резким — хотя это еще может поменяться.

Температура воздуха в среднем за период прогнозируется ниже нормы на 2-4˚, оттепелей не будет даже днем, а сохранится температура на уровне -3…-8˚. Ночью морозы на севере достигнут -23…-28˚, на юге и в Перми -12…-18˚. При этом во время продолжительного ночного прояснения и в Перми может похолодать до -20˚.

8 и 9 марта на большей части Прикамья ожидаются небольшие снегопады. За два дня выпадет от 4 до 9 мм осадков. Следующая волна снегопадов вероятно 12 и 13 марта.

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#Пермь#Погода
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