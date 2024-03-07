Пермский край накроют два арктических вторжения и снегопады

Температура воздуха в среднем за период прогнозируется ниже нормы на 2-4˚, оттепелей не будет даже днем, а сохранится температура на уровне -3…-8˚. Ночью морозы на севере достигнут -23…-28˚, на юге и в Перми -12…-18˚. При этом во время продолжительного ночного прояснения и в Перми может похолодать до -20˚.