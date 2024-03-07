Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству

Суд Перми рассмотрит жалобу основателей группы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповы на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Об этом сообщается в картотеке суда.