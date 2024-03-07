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Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству

Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству

7 марта 2024, 06:16
Фото: 1MI
Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче акций ЧЭМК государству.
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Налоги

Суд Перми рассмотрит жалобу основателей группы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповы на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Об этом сообщается в картотеке суда.

Жалоба была подана 5 марта. Заявление было принято к производству 17-м арбитражным апелляционным судом 7 марта. Первое заседание запланировано на 13 марта. Ранее сообщалось, что свердловский суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о передаче акций ЧЭМК в собственность государства.

Также, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» подали ходатайства об отмене обеспечительных мер.

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