Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
Суд Перми рассмотрит жалобу основателей группы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповы на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Об этом сообщается в картотеке суда.
Жалоба была подана 5 марта. Заявление было принято к производству 17-м арбитражным апелляционным судом 7 марта. Первое заседание запланировано на 13 марта. Ранее сообщалось, что свердловский суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о передаче акций ЧЭМК в собственность государства.
Также, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» подали ходатайства об отмене обеспечительных мер.