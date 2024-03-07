Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Пермский театр кукол отменил аукцион на поиск компании, которая обеспечит театр автомобилем. На то, что аукцион отменен, обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье».
В пресс-службе мэрии пояснили Properm.ru, что закупку решили отменить из-за ошибки в техническом задании, были неверно указаны параметры автомобиля по снаряженной массе. Закупку объявят повторно позже, в театре также рассмотрят альтернативные автомобили.
Ранее театр объявил закупку премиального кроссовера китайского бренда EXEED LX FWD или его аналога. Причем кузов должен был быть обязательно голубого цвета. В театре говорят, что сейчас на балансе имеется один легковой автомобиль, выпущенный еще в 2006 году. Транспорт им нужен для поездок по городу и региону в рамках гастрольной и организационной деятельности: перевозка декораций, реквизита, участников мероприятий, делегаций.
У культурного учреждения также есть «Газель», но использовать ее для повседневной работы нельзя. Например, для организационных поездок и перевозки участников мероприятий.
«В небольших выездных спектаклях, для которых используется легковой автомобиль, как правило, участвуют два актера и звукорежиссер, используются театральные куклы, которые вмещаются в легковое авто», — отмечают в пресс-службе мэрии.