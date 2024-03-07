Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании

Ранее театр объявил закупку премиального кроссовера китайского бренда EXEED LX FWD или его аналога. Причем кузов должен был быть обязательно голубого цвета. В театре говорят, что сейчас на балансе имеется один легковой автомобиль, выпущенный еще в 2006 году. Транспорт им нужен для поездок по городу и региону в рамках гастрольной и организационной деятельности: перевозка декораций, реквизита, участников мероприятий, делегаций.