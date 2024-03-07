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Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании

Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании

7 марта 2024, 09:15
Фото: properm.ru
Закупку должны объявить повторно.

Пермский театр кукол отменил аукцион на поиск компании, которая обеспечит театр автомобилем. На то, что аукцион отменен, обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье».

В пресс-службе мэрии пояснили Properm.ru, что закупку решили отменить из-за ошибки в техническом задании, были неверно указаны параметры автомобиля по снаряженной массе. Закупку объявят повторно позже, в театре также рассмотрят альтернативные автомобили.

Ранее театр объявил закупку премиального кроссовера китайского бренда EXEED LX FWD или его аналога. Причем кузов должен был быть обязательно голубого цвета. В театре говорят, что сейчас на балансе имеется один легковой автомобиль, выпущенный еще в 2006 году. Транспорт им нужен для поездок по городу и региону в рамках гастрольной и организационной деятельности: перевозка декораций, реквизита, участников мероприятий, делегаций.

У культурного учреждения также есть «Газель», но использовать ее для повседневной работы нельзя. Например, для организационных поездок и перевозки участников мероприятий.

«В небольших выездных спектаклях, для которых используется легковой автомобиль, как правило, участвуют два актера и звукорежиссер, используются театральные куклы, которые вмещаются в легковое авто», — отмечают в пресс-службе мэрии.
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#Пермь#Госзакупки#Закупки#Театр
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