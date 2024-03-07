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Пермского экс-депутата Сергея Медведева оштрафовали за оскорбление власти

Пермского экс-депутата, уехавшего из РФ, оштрафовали за оскорбление власти

7 марта 2024, 07:35
Фото: properm.ru

Пермского экс-депутата Сергея Медведева оштрафовали за оскорбление власти

Медведеву грозил штраф до 100 тыс. рублей.

Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал экс-депутата Сергея Медведева за критику власти. В суде рассказала Properm.ru, что был вынесен штраф в 50 тыс. рублей по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). Минимальный штраф по этой части составляет 30 тыс. рублей, максимальный — 50 тыс.

Сергей Медведев ранее был депутатом Пермской гордумы, однако в конце 2023 года написал пост на своей странице «Вконтакте», где выступил с резкой критикой специальной военной операции и президента Владимира Путина. На пост не обращали внимание некоторое время, однако в январе он начал распространяться в региональных и федеральных Telegram-каналах. Депутат решил уехать из РФ, позже его лишили мандата, составили протокол за оскорбление власти и признали иностранным агентом.

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