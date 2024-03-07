Пермяки начали чаще разводиться, чем жениться

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Пермяки стали чаще разводиться, чем жениться. По статистике регионального комитета ЗАГС, в январе и феврале в краевой столице оформили брак 768 пар, а развелась 851. Лидерами по числу разводов стали Мотовилихинский и Свердловский районы, а по бракам — Дзержинский, пишет ИА «Текст».
Для сравнения, в первые два месяца 2023 года в Перми было на 5% больше и на 6% меньше разводов. Что касается данных по Прикамью, то за два месяца в регионе развелись 1 895 пар, а поженились 1,5 тыс. пар.