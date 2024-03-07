Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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График работы отделений Почты России в Пермском крае изменится из-за праздничных мартовских выходных. Сегодня, 7 марта, рабочий день филиалов почты сокращен на один час. А Главпочтамт (Ленина, 28) работает с 8:00 до 21:00.
Сам Международный женский день 8 марта будет выходным для всех отделений. Также почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Актуальное расписание работы почтовых отделений можно уточнить в одноименном мобильном приложении «Почты России».