Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные

Сам Международный женский день 8 марта будет выходным для всех отделений. Также почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Актуальное расписание работы почтовых отделений можно уточнить в одноименном мобильном приложении «Почты России».