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Published Сегодня, 03:32

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Updated Сегодня, 03:34

В Почте России рассказали о работе отделений в Перми в мартовские выходные

Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные

7 марта 2024, 03:32
Фото: fusionbrain.ai

В Почте России рассказали о работе отделений в Перми в мартовские выходные

Пенсии и пособия доставят по заранее утвержденному с Соцфондом графику.

График работы отделений Почты России в Пермском крае изменится из-за праздничных мартовских выходных. Сегодня, 7 марта, рабочий день филиалов почты сокращен на один час. А Главпочтамт (Ленина, 28) работает с 8:00 до 21:00.

Сам Международный женский день 8 марта будет выходным для всех отделений. Также почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Актуальное расписание работы почтовых отделений можно уточнить в одноименном мобильном приложении «Почты России».

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#Общество#Пермь#Почта россии#8 марта#Почта
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