Размер премии главы Перми «Золотой резерв» для талантливых школьников увеличат

С этого года размер премии для 40 выпускников 11 классов, поступивших и обучающихся в вузах региона, составит 50 тыс. рублей. Также 15 выпускников 9 классов, поступивших в колледжи и техникумы Прикамья, получат по 25 тыс. рублей. Также у 20 восьмиклассников появится возможность получить первую профессию по специальностям, востребованным пермскими промышленными предприятиями.