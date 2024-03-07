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Updated Сегодня, 06:16

Размер премии главы Перми «Золотой резерв» для талантливых школьников увеличат

Размер премии главы Перми «Золотой резерв» для талантливых школьников увеличат

7 марта 2024, 06:14
Фото: пресс-служба администрации Перми
Премия вручается с 2018 года.

В текущем году в Перми повысят размер выплат для школьников, получивших премию «Золотой резерв». Будет сделан акцент на выпускников, решивших продолжить получение образования в столице Прикамья, сообщают в пресс-службе мэрии. Премия «Золотой резерв» вручается с 2018 года.

С этого года размер премии для 40 выпускников 11 классов, поступивших и обучающихся в вузах региона, составит 50 тыс. рублей. Также 15 выпускников 9 классов, поступивших в колледжи и техникумы Прикамья, получат по 25 тыс. рублей. Также у 20 восьмиклассников появится возможность получить первую профессию по специальностям, востребованным пермскими промышленными предприятиями.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Власти будут вручать премию талантливым школьникам, добившимся успехов в интеллектуальной, творческой, художественной и спортивной деятельности, а также лауреатам и призерам различных конкурсов, отличившимся в учебе. Кроме того, информация о результатах достижений и профессиональных предпочтениях должна быть указана в электронных портфолио ребят.

Эдуард Соснин, мэр Перми:

— Активную, творческую пермскую молодежь мы всегда готовы поощрять. Создание условий для самореализации молодых людей в Перми является приоритетной задачей для краевых и городских властей. В рамках присуждения премии «Золотой резерв» школьники не только получают финансовую поддержку, но и могут найти будущего работодателя. Таким образом мы создаем в городе свой «золотой» кадровый резерв.
#Общество#Касается каждого#Пермь#Детский мир#Образование
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