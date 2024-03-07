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РЭО: Тему экомониторинга поднимут на саммите БРИКС в Казани

РЭО: Тему экомониторинга поднимут на саммите БРИКС в Казани

7 марта 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
В октябре Казань будет принимать саммит БРИКС, в программе которого будет много мероприятий, посвященных экологии. Участники форума будут обсуждать так называемые углеродные единицы, обращение с отходами и экомониторинг.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в БРИКС довольно обширная программа по защите экологии. Что касается предстоящего мероприятия, то РЭО интересно участвовать в обсуждениях, связанных не только с отходами, но и с мониторингом окружающей среды. По его словам, «это продолжение или определенное отражение проекта экомониторинга, который сейчас реализуется на федеральном уровне». Также он обозначил интерес к углеродной повестке и принципам распределения углеродных единиц, передает 56orb.ru.

Буцаев подчеркнул важность темы рекультивации полигонов ТКО и введения зеленых принципов в проблематику снижения выбросов от свалок и полигонов. Он рассказал, что в разных странах действует система, предлагающая зелёные баллы за внедрение новых технологий и уменьшение техногенного влияния мест захоронения отходов. Потом перераспределение этих баллов давало экономический эффект для проектов строительства новых объектов обработки и утилизации.

Также Буцаев приветствовал идею создания общего углеродного рынка БРИКС, на котором будет происходить обмен указанными углеродными единицами. При этом будут созданы единые правила работы такого рынка.

Сообщается, что РЭО выступает экологическим оператором саммита БРИКС в Казани.

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