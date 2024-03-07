РЭО: Тему экомониторинга поднимут на саммите БРИКС в Казани

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в БРИКС довольно обширная программа по защите экологии. Что касается предстоящего мероприятия, то РЭО интересно участвовать в обсуждениях, связанных не только с отходами, но и с мониторингом окружающей среды. По его словам, «это продолжение или определенное отражение проекта экомониторинга, который сейчас реализуется на федеральном уровне». Также он обозначил интерес к углеродной повестке и принципам распределения углеродных единиц, передает 56orb.ru.