Россиянкам рассказали о полезных для женского здоровья продуктах

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Она отметила, что в первую очередь рекомендуется употреблять овощи и фрукты, которые обеспечивают организм клетчаткой. Количество овощей и фруктов в рационе женщины должно составлять около 400 граммов в день независимо от времени года. При этом можно использовать тушеные, замороженные или консервированные овощи и фрукты без добавления сахара, пишет 360tv.ru.
Савкина также рекомендует не отказываться от зерновых продуктов и обратить внимание на пищу, содержащую белок, такие как творог, молоко, бобовые, рыба и морепродукты. Важной частью здорового рациона являются «правильные» жиры. Для их получения можно употреблять нерафинированное масло, орехи, авокадо и жирную рыбу в небольших количествах. Следует ограничить потребление сладостей, полуфабрикатов, фастфуда и кондитерских изделий.