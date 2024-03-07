Россиянкам рассказали о полезных для женского здоровья продуктах

Она отметила, что в первую очередь рекомендуется употреблять овощи и фрукты, которые обеспечивают организм клетчаткой. Количество овощей и фруктов в рационе женщины должно составлять около 400 граммов в день независимо от времени года. При этом можно использовать тушеные, замороженные или консервированные овощи и фрукты без добавления сахара, пишет 360tv.ru.