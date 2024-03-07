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СберБанк предупреждает о новой схеме мошенничества в мессенджерах

СберБанк предупреждает о новой схеме мошенничества в мессенджерах

7 марта 2024, 05:36
Фото: www.sberbank.ru
В схеме используется трансляция экрана.

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере. Впервые она зафиксирована в конце минувшего года, сообщает СберБанк.

В банке описали схему обмана:

  • Мошенник создаёт в мессенджере аккаунт, якобы принадлежащий Сберу, — с названием, имитирующим номер 900 и лого банка. С этого профиля злоумышленник делает первый звонок, представляясь сотрудником банка, и спрашивает человека, обновлял ли он мобильное приложение в последнее время.
  • Если ответ отрицательный, «работник» сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста банка, который поможет обновить приложение. Сообщник мошенника звонит с другого аккаунта или даже в другом мессенджере, где есть функция трансляции экрана во время видеозвонка. Такая путаница с разными «специалистами» нужна, чтобы дезориентировать человека и заставить действовать по указке.
  • Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. А потом просит включить режим демонстрации экрана. Благодаря этому, по словам мошенника, подключается некая «роботизированная система для диагностики счёта».
  • После этого человека просят зайти в мобильное приложение банка. Мошенник уверяет, что это абсолютно безопасно, так как экран будет видеть только робот, а сам сотрудник — нет.

На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своём устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счёт», отмечают в банке.

Сбер также напомнил несколько правил информационной гигиены, которые помогут избежать обмана. Во-первых, при поступлении такого звонка надо учитывать, что сотрудники банка не общаются с клиентами в мессенджерах. Во-вторых, нельзя включать трансляцию экрана своего устройства по просьбе незнакомцев. В-третьих, автоматической системы диагностики счета, о которой говорят мошенники, не существует — это выдумка преступников.

#Происшествия#Общество#Криминал#Мошенничество#Сбербанк#Мошенники
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