СберБанк предупреждает о новой схеме мошенничества в мессенджерах

На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своём устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счёт», отмечают в банке.