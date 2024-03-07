СберБанк предупреждает о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 06:42
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере. Впервые она зафиксирована в конце минувшего года, сообщает СберБанк.
В банке описали схему обмана:
На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своём устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счёт», отмечают в банке.
Сбер также напомнил несколько правил информационной гигиены, которые помогут избежать обмана. Во-первых, при поступлении такого звонка надо учитывать, что сотрудники банка не общаются с клиентами в мессенджерах. Во-вторых, нельзя включать трансляцию экрана своего устройства по просьбе незнакомцев. В-третьих, автоматической системы диагностики счета, о которой говорят мошенники, не существует — это выдумка преступников.