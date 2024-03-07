Школьников в Филадельфии расстреляли на автобусной остановке

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
По последней информации телеканала Fox News, в результате стрельбы пострадали восемь человек, один из них находится в критическом состоянии и был доставлен в больницу, пишет 360tv.ru.
Происшествие случилось днем 6 марта на автобусной остановке рядом с перекрестком проспекта Коттман. Ученики Северо-восточной средней школы готовились сесть в прибывший автобус, когда трое людей вышли из припаркованного автомобиля напротив и начали стрелять.
По словам комиссара полиции Кевина Бетеля, нападавшие сделали более 30 выстрелов, ранив восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Один из школьников получил несколько ранений и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Полиция уже начала проводить расследование и распространяет приметы нападавших. Известно, что они прибыли на автомобиле Hyundai Sonata и припарковались на месте для инвалидов. Водитель оставался в машине, пока его сообщники в масках открывали огонь по школьникам.