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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

Школьников в Филадельфии расстреляли на автобусной остановке

7 марта 2024, 05:45
В Филадельфии произошел инцидент, когда неизвестные в масках открыли огонь по группе школьников на автобусной остановке.

По последней информации телеканала Fox News, в результате стрельбы пострадали восемь человек, один из них находится в критическом состоянии и был доставлен в больницу, пишет 360tv.ru.

Происшествие случилось днем 6 марта на автобусной остановке рядом с перекрестком проспекта Коттман. Ученики Северо-восточной средней школы готовились сесть в прибывший автобус, когда трое людей вышли из припаркованного автомобиля напротив и начали стрелять.

По словам комиссара полиции Кевина Бетеля, нападавшие сделали более 30 выстрелов, ранив восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Один из школьников получил несколько ранений и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Полиция уже начала проводить расследование и распространяет приметы нападавших. Известно, что они прибыли на автомобиле Hyundai Sonata и припарковались на месте для инвалидов. Водитель оставался в машине, пока его сообщники в масках открывали огонь по школьникам.

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