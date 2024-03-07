Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили

В кунгурской птицефабрике «Комсомольская» уволили сотрудника, сжигавшего живьем кошек. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash. Не так давно у предприятия сменилось руководство, и всех кошек было приказано ликвидировать. Один из работников организации воспринял приказ слишком буквально и отправил семь кошек в горящую печь.