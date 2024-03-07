properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили

Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили

7 марта 2024, 09:31
Фото: центра реабилитации бездомных животных «Дозор»
По факту инцидента прокуратурой проводится проверка.

В кунгурской птицефабрике «Комсомольская» уволили сотрудника, сжигавшего живьем кошек. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash. Не так давно у предприятия сменилось руководство, и всех кошек было приказано ликвидировать. Один из работников организации воспринял приказ слишком буквально и отправил семь кошек в горящую печь.

Сотрудницы птицефабрики спасли жизнь коту и двум кошкам. Четверых животных спасти не удалось. Центры реабилитации бездомных животных «Дозор» и «Муркот» в поисках волонтеров на передержку пострадавших, также требуется финансовая помощь для лечения кошек.

После начатой проверки следственными органами информация о том, что сотрудник ТПФ сжигал животных живьем, получила первоначальное подтверждение. Комментариев о случившемся от самой птицефабрики все еще не поступило.

Для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц по признакам преступления ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) материалы дела были направлены в правоохранительные органы.

Читайте также:
Зоозащитники сообщили, что на ПТФ «Комсомольская» в Прикамье живьем сжигали кошек Кунгурская прокуратура проверяет информацию о сжигании кошек в Пермском крае
#Прокуратура#Жестокое обращение с животными#Увольнение#Проверка#Волонтеры#Правоохранительные органы#Спасение животных#Финансовая помощь#Следственные органы#Руководство#Сотрудник#Кунгурская птицефабрика#Живьем сжигание кошек#Ликвидация кошек#Горящая печь#Центры реабилитации бездомных животных#Лечение кошек#Уголовно-правовая оценка#Статья 245 УК РФ#Материалы дела
Подпишитесь
Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу
Сегодня, 09:13
Пермские школы перейдут на дистанционное обучение в дни выборов президента
Сегодня, 10:13
Минфин Прикамья привлекли по делу об убытках поставщика больничного питания
Сегодня, 08:43
Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании
Сегодня, 09:15
Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев
Сегодня, 08:48