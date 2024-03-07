Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В кунгурской птицефабрике «Комсомольская» уволили сотрудника, сжигавшего живьем кошек. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash. Не так давно у предприятия сменилось руководство, и всех кошек было приказано ликвидировать. Один из работников организации воспринял приказ слишком буквально и отправил семь кошек в горящую печь.
Сотрудницы птицефабрики спасли жизнь коту и двум кошкам. Четверых животных спасти не удалось. Центры реабилитации бездомных животных «Дозор» и «Муркот» в поисках волонтеров на передержку пострадавших, также требуется финансовая помощь для лечения кошек.
После начатой проверки следственными органами информация о том, что сотрудник ТПФ сжигал животных живьем, получила первоначальное подтверждение. Комментариев о случившемся от самой птицефабрики все еще не поступило.
Для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц по признакам преступления ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) материалы дела были направлены в правоохранительные органы.