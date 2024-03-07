Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Летом 2024 года планируется строительство новой остановки пермского «наземного метро» в центре Перми, у коммунального моста. Информацию об этом сообщил генеральный директор «Пермской пригородной компании» Сергей Канцур.
По предварительным данным, остановку для городских электричек «Попова» планируют установить летом следующего года. Расположение остановки будет неподалеку от строящейся гостиницы Hilton.
Ранее сообщалось, что осенью 2023 года РЖД было окончено проектирование новой платформы для пассажиров. Согласно проекту, длина платформы составит 195 м, также будет внедрена система видеонаблюдения, лифтовой модуль и система оповещения для пассажиров.