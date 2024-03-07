Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года РЖД было окончено проектирование новой платформы для пассажиров. Согласно проекту, длина платформы составит 195 м, также будет внедрена система видеонаблюдения, лифтовой модуль и система оповещения для пассажиров.