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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В центре Перми этим летом начнется строительство новой остановки для электричек

Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми

7 марта 2024, 12:22

В центре Перми этим летом начнется строительство новой остановки для электричек

Установка станции планируется уже летом 2025 года.
Сюжет
Ржд

Летом 2024 года планируется строительство новой остановки пермского «наземного метро» в центре Перми, у коммунального моста. Информацию об этом сообщил генеральный директор «Пермской пригородной компании» Сергей Канцур.

По предварительным данным, остановку для городских электричек «Попова» планируют установить летом следующего года. Расположение остановки будет неподалеку от строящейся гостиницы Hilton.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года РЖД было окончено проектирование новой платформы для пассажиров. Согласно проекту, длина платформы составит 195 м, также будет внедрена система видеонаблюдения, лифтовой модуль и система оповещения для пассажиров.

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#Пермь#Строительство#Система оповещения#Ржд#Видеонаблюдение#Электричка#Пермская пригородная компания#Пассажиры#Остановка#Попова#Гендиректор#Сергей Канцур#Наземное метро#Гостиница Hilton#Платформа#Лифтовой модуль
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