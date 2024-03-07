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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

Бывший исполнительный директор машзавода Перми возглавит Фонд развития Прикамья

Стало известно, кто возглавит Фонд развития Пермского края

7 марта 2024, 11:05
Фото: 1MI

Бывший исполнительный директор машзавода Перми возглавит Фонд развития Прикамья

Предыдущий руководитель организации возглавлял структуру всего три месяца.

Генеральным директором Фонда развития Прикамья (ФРПК) стал Юрий Аликин. К исполнению обязанностей он приступил 4 марта. Об этом сообщает, «Ъ-Прикамье».

Господин Аликин окончил Волгоградский Политехнический Институт по специальности «Инженер-механик», ПГТУ по специальности «Экономист-инженер», а также прошел обучение в АНХ при Правительстве РФ по программе Executive MBA «Стратегическое управление».

Кроме того, у Аликина имеется опыт работы в банковской сфере. В период с 2021 года по январь 2024 года он был исполнительным директором машзавода Дзержинского. Отмечается, что новый глава ФРПК имеет 23-летний опыт работы в структурах управления.

Предыдущий руководитель фонда Армен Арутюнян возглавлял Фонд развития Пермского края всего три месяца, после чего перешел на работу в бизнес-структуру. Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером.

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