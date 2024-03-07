Стало известно, кто возглавит Фонд развития Пермского края

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Генеральным директором Фонда развития Прикамья (ФРПК) стал Юрий Аликин. К исполнению обязанностей он приступил 4 марта. Об этом сообщает, «Ъ-Прикамье».
Господин Аликин окончил Волгоградский Политехнический Институт по специальности «Инженер-механик», ПГТУ по специальности «Экономист-инженер», а также прошел обучение в АНХ при Правительстве РФ по программе Executive MBA «Стратегическое управление».
Кроме того, у Аликина имеется опыт работы в банковской сфере. В период с 2021 года по январь 2024 года он был исполнительным директором машзавода Дзержинского. Отмечается, что новый глава ФРПК имеет 23-летний опыт работы в структурах управления.
Предыдущий руководитель фонда Армен Арутюнян возглавлял Фонд развития Пермского края всего три месяца, после чего перешел на работу в бизнес-структуру. Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером.