Строитель Чусовского моста пытается обжаловать иск на 6,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Сургутская строительная компания ООО «Трест Запсибгидрострой» пробует обжаловать иск АО «Стройтрансгаз» (СТГ) на 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.
В 2022 году организация из Сургута работала субподрядчиком у СТГ и выполнила основную часть работ по строительству нового Чусовского моста. К ремонту старого перехода СТГ должен был приступить в январе прошлого года, но работы так и не начались. Возможной причиной стали споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».
Летом 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с сургутской компанией и после чего заключил договор со своей дочерней организацией, ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).
Напомним, что «Трест ЗСГС» обратился в мосгорсуд Москвы с иском к «Пермской концессионной компанией» и к генеральному подрядчику проекта «Стройтрансгазу». Истец потребовал взыскать с ПКК и СТН 2,8 млрд рублей. В декабре прошлого года СТГ подал встречный иск на 6,2 млрд рублей.