properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Строитель Чусовского моста пытается обжаловать иск на 6,2 млрд рублей

Строитель Чусовского моста пытается обжаловать иск на 6,2 млрд рублей

7 марта 2024, 05:33
Фото: properm.ru
Из-за внутренних споров между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС» в январе 2023 не стартовали работы по ремонту старого перехода.

Сургутская строительная компания ООО «Трест Запсибгидрострой» пробует обжаловать иск АО «Стройтрансгаз» (СТГ) на 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.

В 2022 году организация из Сургута работала субподрядчиком у СТГ и выполнила основную часть работ по строительству нового Чусовского моста. К ремонту старого перехода СТГ должен был приступить в январе прошлого года, но работы так и не начались. Возможной причиной стали споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».

Летом 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с сургутской компанией и после чего заключил договор со своей дочерней организацией, ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).

Напомним, что «Трест ЗСГС» обратился в мосгорсуд Москвы с иском к «Пермской концессионной компанией» и к генеральному подрядчику проекта «Стройтрансгазу». Истец потребовал взыскать с ПКК и СТН 2,8 млрд рублей. В декабре прошлого года СТГ подал встречный иск на 6,2 млрд рублей.

Читайте также:
Пермский свинокомплекс продан за 247 млн рублей строительной компании В Перми определился застройщик двух общественных центров
#Суд#Стройтрансгаз#Строительство моста#Ремонт моста#Сургут#Чусовский мост#Трест ЗСГС#Обжалование иска#Дорожно-мостовое управление#Пермская концессионная компания#Генеральный подрядчик
Подпишитесь
Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО
Сегодня, 02:33
Власти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки
Сегодня, 05:02
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»
Сегодня, 04:35
В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона
Сегодня, 04:25
Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные
Сегодня, 03:32
Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными
Сегодня, 03:01