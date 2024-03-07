Строитель Чусовского моста пытается обжаловать иск на 6,2 млрд рублей

В 2022 году организация из Сургута работала субподрядчиком у СТГ и выполнила основную часть работ по строительству нового Чусовского моста. К ремонту старого перехода СТГ должен был приступить в январе прошлого года, но работы так и не начались. Возможной причиной стали споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».