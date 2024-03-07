«Тротуар покрыт льдом». Как мэрия Перми реагирует на жалобы пермяков о гололеде

Житель Дзержинского района говорит, что у садика «Уральские самоцветы» ближе к ул Желябова часть дороги «можно назвать буквально льдом». «Причем лед кривоватый такой, на него приземляться довольно больно. Не очень понимаю, почему нельзя решать эту проблему хотя бы рядом с такими объектами», — делится читатель Properm.ru.