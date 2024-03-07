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Published Сегодня, 13:15

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«Тротуар покрыт льдом». Как мэрия Перми реагирует на жалобы пермяков о гололеде

«Тротуар покрыт льдом». Как мэрия Перми реагирует на жалобы пермяков о гололеде

7 марта 2024, 13:15
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Жалоба жителей Кировского района донесена до местной подрядной организации.

С наступлением весны жители Перми все чаще и чаще жалуются на гололед на тротуарах города. Пермяки рассказали корреспонденту Properm.ru, как обстоит ситуация с пешеходной проходимостью в Кировском и Индустриальном районах города.

По словам очевидца, рядом с остановкой «Ул. Адмирала Ушакова» около дома 60 ул. Калинина в Кировском районе города наблюдается сильный гололед. Тяжело пройти даже в зимних ботинках. Причем, такое положение дел наблюдается уже почти неделю. В администрации города сообщили, что «информация доведена до подрядной организации. Обработка тротуара противогололедными материалами будет выполнена в ближайшее время».

Житель Дзержинского района говорит, что у садика «Уральские самоцветы» ближе к ул Желябова часть дороги «можно назвать буквально льдом». «Причем лед кривоватый такой, на него приземляться довольно больно. Не очень понимаю, почему нельзя решать эту проблему хотя бы рядом с такими объектами», — делится читатель Properm.ru.

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#Информация#МКУ СОБ#Подрядная организация#Обработка тротуара#Противогололедные материалы
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