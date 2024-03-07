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Updated Сегодня, 15:06

Умер актер Николай Чемезов

7 марта 2024, 15:04
В Забайкалье скончался актер Николай Чемезов. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет, как сообщает Забайкальский краевой драматический театр в своем Telegram-канале.

Николай Павлович присоединился к нашему театру в 1984 году и работал здесь более 20 лет. За это время он сыграл около 50 спектаклей, включая «Дракона», «Кремлевские куранты» и «Ромео и Джульетту», сообщает пресс-служба.

Николай Чемезов родился в Каменске-Уральском и получил образование в Свердловском театральном училище, пишет 360tv.ru. До прихода в Читинский драматический театр он работал в Рижском театре, Казанском ТЮЗе, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе.

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