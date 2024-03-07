Умер актер Николай Чемезов

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Николай Павлович присоединился к нашему театру в 1984 году и работал здесь более 20 лет. За это время он сыграл около 50 спектаклей, включая «Дракона», «Кремлевские куранты» и «Ромео и Джульетту», сообщает пресс-служба.
Николай Чемезов родился в Каменске-Уральском и получил образование в Свердловском театральном училище, пишет 360tv.ru. До прихода в Читинский драматический театр он работал в Рижском театре, Казанском ТЮЗе, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе.