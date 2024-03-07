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Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев

Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев

7 марта 2024, 08:48
Фото: t.me/permopera
Прощание с Сибирцевым состоится в Самаре, где он жил последние годы.

Скончался бывший солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев — ему было 88 лет. В 1983 году получил звание народного артиста РСФСР, в 1995 году — заслуженного деятеля культуры Польской республики. С 1973 по 1993 годы он был связан с пермской оперой, выступал как драматический тенор.

С 1993 года был солистом Самарского театра оперы и балета, параллельно до 2001 года занимал пост директора театра. Сибирцев преподавал в ГИТИСе, Пермском педагогическом институте, Самарском институте культуры.

В Самарском академическом театре оперы и балета отмечают, что Сибирцева не стало 6 марта. Прощание с ним состоится в Самаре 8 марта.

Фото: t.me/permopera
#Пермь
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