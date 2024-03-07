Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев

Скончался бывший солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев — ему было 88 лет. В 1983 году получил звание народного артиста РСФСР, в 1995 году — заслуженного деятеля культуры Польской республики. С 1973 по 1993 годы он был связан с пермской оперой, выступал как драматический тенор.