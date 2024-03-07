properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Умерла свинья-художник по кличке Пигкассо

7 марта 2024, 12:35
В Южной Африке в возрасте восьми лет ушла из жизни свинья-художник, которую называли Пигкассо. Причина смерти этого замечательного животного — артрит, как сообщает газета New York Post.

Авторы статьи отмечают, что у Пигкассо был уникальный нюх к искусству, пишет 360tv.ru.

Несколько картин этой свиньи-живописца находятся в коллекциях известных спортсменов и актеров. Например, Джордж Клуни, испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский актер и модель Эд Вествик приобрели работы этого животного.

По информации издания, Пигкассо стала самым успешным нечеловеческим художником в истории. Цены на ее картины достигали 26 тысяч долларов.

Несколько лет назад свинью собирались убить на скотобойне. Однако, благодаря активистке-защитнице животных по имени Джоанн Лефсон, Пигкассо была спасена и переехала на ее ферму.

Подпишитесь
Все только и говорят о новой «Дюне»! Какой она получилась на самом деле — рецензия
Сегодня, 12:16
Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу
Сегодня, 09:13
Минфин Прикамья привлекли по делу об убытках поставщика больничного питания
Сегодня, 08:43
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
Сегодня, 09:31
Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании
Сегодня, 09:15
Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев
Сегодня, 08:48