Умерла свинья-художник по кличке Пигкассо

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Авторы статьи отмечают, что у Пигкассо был уникальный нюх к искусству, пишет 360tv.ru.
Несколько картин этой свиньи-живописца находятся в коллекциях известных спортсменов и актеров. Например, Джордж Клуни, испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский актер и модель Эд Вествик приобрели работы этого животного.
По информации издания, Пигкассо стала самым успешным нечеловеческим художником в истории. Цены на ее картины достигали 26 тысяч долларов.
Несколько лет назад свинью собирались убить на скотобойне. Однако, благодаря активистке-защитнице животных по имени Джоанн Лефсон, Пигкассо была спасена и переехала на ее ферму.