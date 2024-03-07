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Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума

7 марта 2024, 05:54
Количество людей с низким уровнем дохода в России уменьшилось до исторических минимумов по итогам 2023 года.

По данным Росстата, около 13,5 миллиона человек, что составляет 9,3% населения страны, оказались ниже границы бедности, пишет 360tv.ru.

Этот показатель на 0,5 процентных пункта ниже результатов 2022 года, которые уже были самыми низкими за всю историю России. Граница бедности в прошлом году составила 14 339 рублей.

В соответствии с национальными целями, Россия стремится к тому, чтобы к 2030 году уровень бедности составлял только 6,5% населения, что в два раза меньше, чем в 2017 году. К концу 2023 года этот показатель уже достиг 6,8%.

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