В Чусовом сегодня простились с убитым на СВО рядовым

В Чусовом сегодня, 7 марта, простились с 25-летним участником СВО, погибшим в ходе боевых действий. Павел Лимонов родился 17 октября в Чусовом, окончил девять классов в школе №7, 10 и 11 классы учился в «школе старшеклассников». Юноша с детства увлекался футболом, занимался плаванием и имел множество наград за победы в соревнованиях.