В Чусовом сегодня простились с убитым на СВО рядовым

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Чусовом сегодня, 7 марта, простились с 25-летним участником СВО, погибшим в ходе боевых действий. Павел Лимонов родился 17 октября в Чусовом, окончил девять классов в школе №7, 10 и 11 классы учился в «школе старшеклассников». Юноша с детства увлекался футболом, занимался плаванием и имел множество наград за победы в соревнованиях.
Как сообщили в пресс-службе администрации Чусовского городского округа, с 2016 по 2017 годы Павел Лимонов служил в армии в должности стрелка в отделении охраны отдела ФСБ России в Волгограде. Затем закончил Московский экономический институт по направлению «Менеджмент».
После учебы Лимонов работал спасателем в МКУ «Управление гражданской защиты». В этот период участвовал в спасении людей при пожаре в общежитии. Затем был специалистом отдела предотвращения потерь и аппаратчиком ООО «Чусовские минеральные удобрения».
В период проведения СВО парень заключил контракт о прохождении службы в должности стрелка-радиотелефониста отделения взводы штурмовой роты. 19 февраля текущего года рядовой был убит.