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В Чусовом состоялось прощание с погибшим на СВО 25-летним рядовым

В Чусовом сегодня простились с убитым на СВО рядовым

7 марта 2024, 09:33
Фото: пресс-служба администрации Чусовского городского округа

В Чусовом состоялось прощание с погибшим на СВО 25-летним рядовым

До ухода на СВО молодой человек некоторое время работал спасателем.

В Чусовом сегодня, 7 марта, простились с 25-летним участником СВО, погибшим в ходе боевых действий. Павел Лимонов родился 17 октября в Чусовом, окончил девять классов в школе №7, 10 и 11 классы учился в «школе старшеклассников». Юноша с детства увлекался футболом, занимался плаванием и имел множество наград за победы в соревнованиях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Чусовского городского округа, с 2016 по 2017 годы Павел Лимонов служил в армии в должности стрелка в отделении охраны отдела ФСБ России в Волгограде. Затем закончил Московский экономический институт по направлению «Менеджмент».

После учебы Лимонов работал спасателем в МКУ «Управление гражданской защиты». В этот период участвовал в спасении людей при пожаре в общежитии. Затем был специалистом отдела предотвращения потерь и аппаратчиком ООО «Чусовские минеральные удобрения».

В период проведения СВО парень заключил контракт о прохождении службы в должности стрелка-радиотелефониста отделения взводы штурмовой роты. 19 февраля текущего года рядовой был убит.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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