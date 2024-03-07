В Хохловке трижды простятся с зимой и будут жечь три масленичных чучела

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В воскресенье, 17 марта, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут широкие масленичные гуляния. Их уникальность состоит в том, что посетители смогут трижды проститься с зимой, сообщают в музее.
Так, участники гуляний смогут сжечь три масленичных чучела: в 13.00, 15.00 и 17.00.
На территории музея будут работать три масленичных площадки. Рядом с усадьбой Ф. Ф. Васильевой — народная Масленица, у Богородицкой церкви — потешная, детская Масленица, на торжке — Масленичный разгуляй.
В течение всего дня в национальных усадьбах будут проводиться мастер-классы по изготовлению масок и атрибутов для масленичного ряжения, кукол-маслениц из соломы, созданию игрушек из лыка.
В охотничьем становье расположится интерактивная площадка об истории охотничьего промысла.
У рассолоподъемной башни все желающие смогут присоединиться к флешмобу «Хохловка вяжет» по созданию большого арт-объекта — вязанного блина. Необходимые материалы — тканевые ленты и крючки для вязания — предоставит музей.
Каждый час будут звучать колокола на колокольне из д. Сыра, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений «Тишина» будут знакомить со старинным пением по крюкам.
Среди масленичных забав — масленичный столб с подарками, катание в санях, запряженных лошадьми, ледяной кёрлинг, масленичные балаганы.
Весь день радовать посетителей своим творчеством будут творческие коллективы из Прикамья и не только.