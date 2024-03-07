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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Хохловке трижды простятся с зимой и будут жечь три масленичных чучела

В Хохловке трижды простятся с зимой и будут жечь три масленичных чучела

7 марта 2024, 14:01
Фото: АЭМ Хохловка
Архитектурно-этнографический музей обнародовал свои планы на масленичные гуляния.

В воскресенье, 17 марта, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут широкие масленичные гуляния. Их уникальность состоит в том, что посетители смогут трижды проститься с зимой, сообщают в музее.

Так, участники гуляний смогут сжечь три масленичных чучела: в 13.00, 15.00 и 17.00.

На территории музея будут работать три масленичных площадки. Рядом с усадьбой Ф. Ф. Васильевой — народная Масленица, у Богородицкой церкви — потешная, детская Масленица, на торжке — Масленичный разгуляй.

В течение всего дня в национальных усадьбах будут проводиться мастер-классы по изготовлению масок и атрибутов для масленичного ряжения, кукол-маслениц из соломы, созданию игрушек из лыка.

В охотничьем становье расположится интерактивная площадка об истории охотничьего промысла.

У рассолоподъемной башни все желающие смогут присоединиться к флешмобу «Хохловка вяжет» по созданию большого арт-объекта — вязанного блина. Необходимые материалы — тканевые ленты и крючки для вязания — предоставит музей.

Каждый час будут звучать колокола на колокольне из д. Сыра, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений «Тишина» будут знакомить со старинным пением по крюкам.

Среди масленичных забав — масленичный столб с подарками, катание в санях, запряженных лошадьми, ледяной кёрлинг, масленичные балаганы.

Весь день радовать посетителей своим творчеством будут творческие коллективы из Прикамья и не только.

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#Масленица#Масленичные гуляния#Хохловка#Культура
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