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В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей

7 марта 2024, 05:50
В одной из больниц Москвы была принята решение об увольнении медсестры, которая занималась съемкой видео с больными детьми. В данный момент проводится проверка в учреждении, о чем сообщил департамент здравоохранения столицы через свой канал в Telegram.

Руководство департамента назвало поведение медицинского работника неприемлемым, так как он записывал пациентов на видео. Ролик, который появился в социальных сетях, вызвал особое возмущение, пишет 360tv.ru.

«Медсестра, которая снимала эти видео, была уволена за серьезное нарушение этики и разглашение информации, являющейся законно охраняемой тайной», — сообщили в департаменте.

Сейчас ведомство проводит проверку в больнице, а ситуация находится под контролем руководства департамента здравоохранения Москвы.

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