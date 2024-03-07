В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Руководство департамента назвало поведение медицинского работника неприемлемым, так как он записывал пациентов на видео. Ролик, который появился в социальных сетях, вызвал особое возмущение, пишет 360tv.ru.
«Медсестра, которая снимала эти видео, была уволена за серьезное нарушение этики и разглашение информации, являющейся законно охраняемой тайной», — сообщили в департаменте.
Сейчас ведомство проводит проверку в больнице, а ситуация находится под контролем руководства департамента здравоохранения Москвы.