В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей

В одной из больниц Москвы была принята решение об увольнении медсестры, которая занималась съемкой видео с больными детьми. В данный момент проводится проверка в учреждении, о чем сообщил департамент здравоохранения столицы через свой канал в Telegram.