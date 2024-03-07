В одной из аптек в Прикамье рецептурные препараты отпускали по липовым рецептам

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Чусовская городская прокуратура выявила нарушения при продаже рецептурных лекарственных препаратов в одной из аптек города. Аптека является филиалом крупной сети, сообщает пресс-служба ведомства.
Отпуск рецептурного лекарственного препарата проводился по бланкам, оформленным с нарушением обязательных требований. В частности, в документах отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. Также выявлены случаи отпуска неустановленным лицам рецептурного лекарственного препарата на основании подложных рецептов.
По результатам проверки руководителю ООО «Аптеки „Здоровье“ внесено представление. На основании направленных материалов проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа).
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.