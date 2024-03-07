В одной из аптек в Прикамье рецептурные препараты отпускали по липовым рецептам

Отпуск рецептурного лекарственного препарата проводился по бланкам, оформленным с нарушением обязательных требований. В частности, в документах отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. Также выявлены случаи отпуска неустановленным лицам рецептурного лекарственного препарата на основании подложных рецептов.