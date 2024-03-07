В Перми произошел пожар в расселенном доме на Куйбышева, 68

Дом на Куйбышева, 68 был расселен осенью 2023 года. В середине ноября со здания сняли режим ЧС, так как все жильцы выехали. В январе читатели Properm.ru рассказывали, что в дом забрались мародеры, которые похитили двери и радиаторы.