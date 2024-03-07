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В Перми утром 7 марта загорелся расселенный дом на Куйбышева, 68

В Перми произошел пожар в расселенном доме на Куйбышева, 68

7 марта 2024, 05:47
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В Перми утром 7 марта загорелся расселенный дом на Куйбышева, 68

В здании никто не живет уже несколько месяцев.

В расселенном властями и признанном аварийным доме на ул. Куйбышева, 68 сегодня утром, 7 марта, произошел пожар. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 9:48. К месту вызова направили 24 человека личного состава и две единицы техники, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Оказалось, что горел мусор на третьем этаже здания. Предварительная площадь пожара составила 6 кв. м. Никто не пострадал и не погиб.

Дом на Куйбышева, 68 был расселен осенью 2023 года. В середине ноября со здания сняли режим ЧС, так как все жильцы выехали. В январе читатели Properm.ru рассказывали, что в дом забрались мародеры, которые похитили двери и радиаторы.

В мэрии Перми высказались о мародерстве в аварийном доме на Куйбышева
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#Происшествия#Общество#Аварийное жилье#Мчс пермского края#Пермь#Пожар
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