В Перми пройдет бесплатный концерт экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В Перми бесплатно выступит певец Денис Клявер. Его ждут 17 марта в 18:00 на эспланаде. Исполнитель примет участие в праздновании масленицы, которое проходит с 15 по 17 марта. По данным издания «В курсе.ру», помимо Клявера должны выступить и местные артисты. Празднование масленицы проходит в рамках «Фестиваля весенних встреч».
В последний раз бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер приезжал на день города в 2023 году. Тогда он получил от структуры мэрии 1 млн рублей за выступление минимум в 50 минут. Сейчас контрактов на госуслугах, заключенных с Клявером, нет. Вероятно, его заключили другим способом.