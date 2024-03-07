В Перми пройдет бесплатный концерт экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера

В последний раз бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер приезжал на день города в 2023 году. Тогда он получил от структуры мэрии 1 млн рублей за выступление минимум в 50 минут. Сейчас контрактов на госуслугах, заключенных с Клявером, нет. Вероятно, его заключили другим способом.