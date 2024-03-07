В Пермском крае попрощались с 53-летним участником СВО

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:42
Власти Юсьвинского округа сообщили о гибели еще одного военного на СВО. Валерий Новиков родился в поселке Майкор 13 февраля 1971 года, окончил 10 классов школы, затем учился в ДОСААФ в Кудымкаре, получил профессию шофера-водителя. Отслужил в армии, а затем начал работать шофером.
В сентябре 2023 года решил отправиться на СВО по контракту. 13 февраля 2024 года ему исполнилось 53 года, а 18 февраля он погиб. Обстоятельства смерти мужчины чиновники не приводят.
Прощание с военным состоялось утром 7 марта в поселке Майкор.