В Пермском крае попрощались с 53-летним участником СВО

Власти Юсьвинского округа сообщили о гибели еще одного военного на СВО. Валерий Новиков родился в поселке Майкор 13 февраля 1971 года, окончил 10 классов школы, затем учился в ДОСААФ в Кудымкаре, получил профессию шофера-водителя. Отслужил в армии, а затем начал работать шофером.