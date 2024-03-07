В праздничные дни пермяков ждут изменения в работе общественного транспорта

Также в Индустриальном районе 9 и 10 марта изменится схема движения автобуса №62 в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Качалова. В сторону центра города автобусы будут следовать по улице Леонова. Пассажиров просят пользоваться соседними остановками — «Спорткомплекс им. Сухарева», «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского» (по улице Мира).