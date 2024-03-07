properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В праздничные дни пермяков ждут изменения в работе общественного транспорта

В праздничные дни пермяков ждут изменения в работе общественного транспорта

7 марта 2024, 16:15
Фото: properm.ru
Автобусы и трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня

В работе транспорта Перми в праздничные дни, 8, 9 и 10 марта, произойдут изменения. В частности, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, предупреждают в администрации города.

Также в Индустриальном районе 9 и 10 марта изменится схема движения автобуса №62 в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Качалова. В сторону центра города автобусы будут следовать по улице Леонова. Пассажиров просят пользоваться соседними остановками — «Спорткомплекс им. Сухарева», «Улица Космонавта Леонова» (по улице Мира) и «Улица Одоевского» (по улице Мира).

Читайте также:
В праздничный и выходные дни в Перми изменится работа общественного транспортаНазваны маршруты пермского транспорта с самым большим ростом пассажиропотока за годВ Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Расписание#Расписание маршрутов#Расписание автобусов#Изменения расписания
Подпишитесь
Все только и говорят о новой «Дюне»! Какой она получилась на самом деле — рецензия
Сегодня, 12:16
Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу
Сегодня, 09:13
Минфин Прикамья привлекли по делу об убытках поставщика больничного питания
Сегодня, 08:43
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
Сегодня, 09:31
Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании
Сегодня, 09:15
Умер экс-солист Пермского театра оперы и балета Александр Сибирцев
Сегодня, 08:48