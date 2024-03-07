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В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона

В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона

7 марта 2024, 04:25
Фото: минЖКХ Пермского края
Уже определен подрядчик и заключен контракт на работы.

Определен подрядчик и заключен контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту исторического 205-квартирного жилого дома в Краснокамске. Об этом сообщают в краевом минЖКХ.

Уникальный 26-подьездный жилой дом по адресу: пр. Мира, 9, был построен в 1938 году по проекту московского архитектора Петра Мурашко в стиле позднего конструктивизма, переходящего в сталинский ампир. Он имеет имперский стиль со сводами и лепниной, а в стенных нишах установлены гипсовые статуи. Дом состоит из двух равных частей по 4 и 5 этажей.

В ведомстве сообщают, что работы по обновлению фасада начнутся с расчистки внешних стен и ремонта штукатурного слоя. Далее будут восстановлены поврежденные участки кирпичной кладки и выветренных швов. Приведен в порядок архитектурный декор, фасад окрасят с сохранением исторического колористического решения. Отремонтируют не только стены, но и цоколь, внешние оконные и дверные откосы, заменят водосточные трубы, обновят входную группу, а также крышу.

В ремонтируемом доме пройдет замена старого насыпного утеплителя на современные минераловатные плиты повышенной жесткости, вместо старых волнистых кровельных листов на крыше появятся оцинкованные профлисты, а также будут установлены противопожарные люки. Дополнительно все деревянные конструкции будут обработаны специальным огнебиозащитным составом, установлено новое, более надежное кровельное ограждение.

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#Экономика#Краснокамск#Капитальный ремонт#Дом#Многоквартирный дом#Жилой дом
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