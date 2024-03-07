В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона

Уникальный 26-подьездный жилой дом по адресу: пр. Мира, 9, был построен в 1938 году по проекту московского архитектора Петра Мурашко в стиле позднего конструктивизма, переходящего в сталинский ампир. Он имеет имперский стиль со сводами и лепниной, а в стенных нишах установлены гипсовые статуи. Дом состоит из двух равных частей по 4 и 5 этажей.