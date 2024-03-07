В программу ПМЭФ-2024 включили регату имени Игоря Ченцова

По мнению советника президента РФ Антона Кобякова, проведение мероприятий в честь выдающихся спортсменов является важным шагом для сохранения спортивных традиций, сообщает 56orb.ru. Он привел пример Гран-при «Иван Ярыгин» в борьбе, который стал стартовой площадкой для многих олимпийских чемпионов из России и других стран. Кобяков выразил надежду, что регата имени Игоря Ченцова будет способствовать развитию внутренней конкуренции в области парусного спорта, а также поможет укрепить международные отношения в этом направлении.