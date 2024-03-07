В программу ПМЭФ-2024 включили регату имени Игоря Ченцова

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По мнению советника президента РФ Антона Кобякова, проведение мероприятий в честь выдающихся спортсменов является важным шагом для сохранения спортивных традиций, сообщает 56orb.ru. Он привел пример Гран-при «Иван Ярыгин» в борьбе, который стал стартовой площадкой для многих олимпийских чемпионов из России и других стран. Кобяков выразил надежду, что регата имени Игоря Ченцова будет способствовать развитию внутренней конкуренции в области парусного спорта, а также поможет укрепить международные отношения в этом направлении.
Регата откроет сезон международного парусного турнира Tenzor International Cup, посвященного памяти людей, которые многое сделали для развития парусного спорта. Регата будет проходить при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), а также Центра спортивной подготовки сборных команд России и Фонда Росконгресс. В качестве информпартнера турнира выступит медиахолдинг 1MI.
Президент ВФПС Сергей Джиенбаев подчеркнул, что турнир является самым масштабным спортивным соревнованием в национальном классе MX700. Он собирает самое большое количество людей, профессионально занимающихся парусным спортом.
Предполагается, что в сезоне-2024 соревнования будут проходить в четыре этапа. В качестве места проведения гонок организаторы выбрали яхт-клубы Tenzor Sailing Club в Сочи и Пестово Московской области. Регата будет проходить с июня по ноябрь.