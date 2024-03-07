В прокуратуре разъяснили правила путешествий с животными в поездах

Мелких домашних животных нужно изолировать от других пассажиров, поместив в ящик, корзину, клетку или контейнер на местах для ручной клади. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Крупных и служебных собак необходимо перевозить в отдельном купе под наблюдением владельца или сопровождающего с оплатой полной стоимости всех свободных мест. Кроме того, на животных должны быть надеты намордники с поводками.