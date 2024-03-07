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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

В прокуратуре рассказали, как путешествовать с домашними животными в поездах

В прокуратуре разъяснили правила путешествий с животными в поездах

7 марта 2024, 04:18
Фото: fusionbrain.ai

В прокуратуре рассказали, как путешествовать с домашними животными в поездах

Животное должно быть изолировано от других пассажиров.

В Уральской транспортной прокуратуре разъяснили правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Сейчас допускается перевозить не более двух мелких домашних животных, собак, кошек и птиц на один оформленный билет. При путешествиях с питомцами следует соблюдать ветеринарные правила.

Перевозчик указывает в правилах информацию о вагонах, в которых можно ехать с животными, и доводит ее до сведения пассажиров. За перевозку питомцев нужно заплатить — размер платы также указан в правилах. В случае оплаты всех мест в вагоне-купе провезти домашних животных можно без дополнительного сбора, говорится в разъяснении транспортной прокуратуры.

Мелких домашних животных нужно изолировать от других пассажиров, поместив в ящик, корзину, клетку или контейнер на местах для ручной клади. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Крупных и служебных собак необходимо перевозить в отдельном купе под наблюдением владельца или сопровождающего с оплатой полной стоимости всех свободных мест. Кроме того, на животных должны быть надеты намордники с поводками.

Инвалиды могут провезти собак-проводников с собой, если есть документы, подтверждающие специальное обучение животных. Перевозка собак-поводырей бесплатна, на них не оформляются билеты. При этом животное должно быть в ошейнике и находиться у ног своего хозяина.

Также владелец животного должен обеспечить уход за животным и убирать продукты жизнедеятельности питомца в местах общего пользования. Нельзя сдать домашнего питомца на хранение в качестве ручной клади. Перевозчик не несет ответственности за жизнь домашних и диких животных и птиц.

В конце января стало известно, что после случая с котом Твиксом, которого выбросили из поезда на мороз, «Федеральная пассажирская компания» решила изменить правила по перевозке животных. Теперь сотрудники поезда обязаны предпринять все меры, чтобы найти владельцев найденных в вагонах животных, а если таковых не найдется, то доставить животное до ближайшей станции.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Собаки#Путешествия#Домашние животные#Кошки#Поезда
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