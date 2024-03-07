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В следующем году в ЛДНР начнут строительство двух предприятий по обращению с ТКО

В следующем году в ЛДНР начнут строительство двух предприятий по обращению с ТКО

7 марта 2024, 12:48
Фото: reo.ru
В 2025 году в ЛДНР начнут строительство двух предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сейчас объекты находятся на стадии проектирования и подготовки ключевых технологических решений. Об этом рассказал на Всемирном фестивале молодежи генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По словам Буцаева, речь идёт о комплексных объектах, на которых будет реализован принцип по сортировке, утилизации и захоронению только хвостов. Также он сообщил, что уже закончены изыскания по этим объектам, и результаты этой работы станут основой технологий, которые будут использоваться. Проектная часть будет завершена уже в этом году. Затем экспертиза и строительство, которое стартует в 2025-м, пишет vostokmedia.com.

В РЭО сообщили, что продолжаются поставки в новые регионы техники и оборудования. В начале года передали еще 125 единиц спецтехники, а также 8 700 контейнеров и бункеров для отходов. В феврале поставлены 3 700 контейнеров и бункеров, 52 единицы спецтехники, включая мусоровозы и другие машины. Буцаев заявил, что в текущем году первичная потребность в контейнерах и технике будет закрыта.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в новых субъектах Российской Федерации будут построены 11 комплексных предприятий по сортировке и переработке отходов общей мощностью более 795 000 тонн.

#Общество
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