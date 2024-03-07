В следующем году в ЛДНР начнут строительство двух предприятий по обращению с ТКО

По словам Буцаева, речь идёт о комплексных объектах, на которых будет реализован принцип по сортировке, утилизации и захоронению только хвостов. Также он сообщил, что уже закончены изыскания по этим объектам, и результаты этой работы станут основой технологий, которые будут использоваться. Проектная часть будет завершена уже в этом году. Затем экспертиза и строительство, которое стартует в 2025-м, пишет vostokmedia.com.